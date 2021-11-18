РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 ноя. Детский сад на 200 мест планируют построить в жилом комплексе «Кварталы Отрада» в подмосковном Красногорске в 2024 году, сообщили в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.

Жители ЖК «Кварталы Отрада» смогут отправить своих детей в новый детский сад. Дошкольное учреждение на 200 мест построит ООО СЗ «Отрада Девелопмент» на территории жилого комплекса. Застройщик получил разрешение на строительство соцобъекта в министерстве жилищной политики Подмосковья и готов приступить к работам.

В детском саду, общая площадь которого составит почти 4,5 тыс. кв. м, будут обустроены просторные групповые и спальные помещения, спортзал, музыкальный зал, кабинет психолога, логопеда, медкабинет, класс детского творчества и компьютерный класс.

На улице для детей оборудуют спортивную и игровую площадки с беседками и навесами для прогулок в любую погоду.

Окончание строительства и передача детского сада в муниципальную собственность запланированы на 2024 год. Также в рамках комплексного развития территории в жилом комплексе планируется строительство школы на 1375 мест.