РИАМО - 18 ноя. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг поддержали кандидатуру Георгия Филимонова на должность заместителя председателя регионального правительства, передает корреспондент РИАМО.

Решение о согласовании кандидатуры Филимонова было принято единогласно.

«Хотелось бы поддерживать темп и помочь Московской области оставаться лидером в тех позициях, на которые мы вышли, наметить новые точки роста, учитывая поставленные передо мной губернатором задачи», - сказал Филимонов.

Кандидатуру Филимонова на должность заместителя председателя правительства Московской области ранее представил губернатор региона Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что Филимонов работал в администрации президента.

На посту заместителя председателя подмосковного правительства Филимонов будет курировать вопросы лесного и сельского хозяйства, а также продовольственного рынка.