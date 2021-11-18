РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 ноя. Свыше 500 тыс. посетителей принял музей-усадьба «Архангельское» в подмосковном Красногорске с начала года, сообщили в пресс-службе музея.

«В начале ноября у нас был 500-тысячный гость, мы вручили ему почетную карту», - говорится в сообщении.

За лето в «Архангельском» приняли 211 097 гостей. С начала года количество посетителей уже превышает 511 тыс.

Музей-усадьба «Архангельское» расположен на Ильинском шоссе в Красногорске. В течение 3 столетий владельцами усадьбы были князья Одоевские, Голицыны, Юсуповы. «Архангельское» осталось единственным в Подмосковье цельным архитектурно-парковым ансамблем, сохранившим все основные элементы планировки и застройки 18-19 веков.

В основу экспозиции легли коллекции живописи, скульптуры, произведения декоративно-прикладного искусства, многотомная библиотека князя Николая Юсупова. В 1918 году усадьбу национализировали, а в 1919 году открыли здесь музей.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>