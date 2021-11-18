РИАМО - 18 ноя. 94 пациента с коронавирусом скончались за сутки в Москве. Общее число жертв заболевания с начала пандемии составило 33 067 человек, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в городе выявили 4062 новых случая Covid-19. С начала пандемии было зарегистрировано 1 908 585 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Для своевременного выявления рисков в столице работают пункты экспресс-тестирования на вероятность заражения Covid-19, в том числе скрининг проходят школьники.

Ранее Московский городской суд подтвердил законность проведения экспресс-тестирования учеников в городских школах. Этот вид проверки состояния здоровья всего за 15 минут подтверждает или опровергает вероятность заражения, после чего принимается решение о целесообразности ПЦР-тестирования.

Врачи рекомендуют прививаться от коронавируса. Процедура проходит бесплатно. Прививки можно сделать в стационарных поликлиниках и выездных пунктах.

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