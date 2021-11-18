РИАМО - 18 ноя. В столице побороть коронавирусную инфекцию смогли еще 7204 пациента. С начала пандемии московские врачи смогли вылечить 1 709 871 человека, сообщает городской оперштаб.

В течение минувших суток в столичные медучреждения были доставлены 937 заболевших коронавирусом. На аппарате ИВЛ в настоящее время находятся 682 пациента.

Всего за сутки в городе выявили 4602 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии зафиксировано уже 1 908 585 новых случаев заболевания.

Единственным способом защиты от инфекции остается вакцинация. Для привлечения к ней москвичей в городе проводятся розыгрыши квартир. Хозяева еще 2 из них были определены 17 ноября. В розыгрыше участвовали те, кто сделал прививку или ревакцинировался от Covid-19 с 8 по 14 ноября.

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