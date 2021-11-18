РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 ноя. Госавтоинспекторы Щелкова провели разъяснительную работу с водителями о недопущении превышения скоростного режима на внутридворовых территориях и в местах интенсивного движения пешеходов, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

Госавтоинспекторы и активисты «Молодой Гвардии Единой России» вешали на припаркованные транспортные средства специальные таблички с рекомендациями о необходимости соблюдения скоростного режима, а также с напоминанием о необходимости использования специального удерживающего устройства при перевозке детей в автомобилях.

Кроме того, пешеходам на переходах раздали памятки с напоминанием правил дорожного движения, а также световозвращающие браслеты и значки.