РИАМО - 18 ноя. Еще 2003 человека вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье, за все время пандемии болезнь в регионе победили 497 920 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в Московской области выявили 1407 случаев заболевания коронавирусом, 62 пациента скончались.

С начала пандемии в регионе выявили 566 839 случаев заражения Covid-19, умерли 9750 заболевших.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье стабилизировалась ситуация с загруженностью ковидных коек с аппаратами ИВЛ.

Областные власти неоднократно напоминали жителям о необходимости пройти процедуру вакцинации от коронавируса. По последним данным, прививку сделали уже 4,2 млн жителей региона.

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