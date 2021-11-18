РИАМО - 18 ноя. За минувшие сутки в стране выявили еще 37 374 случая заражения коронавирусом, с начала пандемии число инфицированных составило 9 219 912, сообщает оперштаб.

Больше всего случаев заражения Covid-19 за сутки выявили в Москве - 4062, в Санкт-Петербурге – 2645, в Самарской области – 1781, в Подмосковье – 1407, в Крыму – 878 и в Краснодарском крае – 819.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в стране прорабатывается возможность выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител к коронавирусу. Она уточнила, что идеи насчет этого вопроса уже есть, но конечное решение должно быть взвешенным.

С 1 февраля в России хотят ввести вход в общественные места по QR-кодам. Это же правило будет действовать для путешествий самолетом и поездом.

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