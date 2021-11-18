РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 ноя. Капитальный ремонт проведут в 5 домах в квартале Фрунзе подмосковного Королева до конца 2022 года, сообщил первый заместитель главы администрации Сергей Иванов.

В декабре 2018 года на заседании совета по культуре и искусству при президенте РФ было дано поручение о сохранении исторического центра Королева. В квартале на Фрунзе начались работы по капитальному ремонту. До конца 2022 года в квартале капитально отремонтируют 5 многоквартирных жилых домов на общую сумму более 150 млн рублей. Работы выполняются за счет средств Фонда капитального ремонта Московской области.

«Совместно с жителями и контролирующими органами провели проверку хода капитального ремонта. В настоящий момент выполняется капитальный ремонт кровли в жилом дом №13 по улице Карла Маркса, все работы выполняются в соответствии с технологией», - сказал Иванов.

При наступлении благоприятных погодных условий в доме планируется капитальный ремонт фасада. От жителей поступил запрос о согласовании колористических решений и технологии ремонта фасада. Все работы по капитальному ремонту согласуются с жителями, учитываются все их пожелания и замечания.