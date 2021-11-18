РИАМО - 18 ноя. В столице за прошедшие сутки зафиксировали 4062 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Москве выявили 1 908 585 случаев инфицирования, сообщает столичный оперштаб.

За последние 3 дня в городе отмечается улучшение эпидобстановки. Нагрузка на коронавирусные госпитали снизилась на 1 тыс. коек.

Власти Москвы отмечают рост оборота организаций, которые с 28 октября по 7 ноября были на Covid-каникулах. Наибольшее увеличение выручки показала сфера бытовых услуг. Непродовольственная розница столицы полностью восстановилась.

Полностью вернуться к привычной жизни москвичи смогут после того, как большинство пройдет вакцинацию и будет сформирован коллективный иммунитет достаточного уровня. Пока городу удалось достичь показателя в 65,5%.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>