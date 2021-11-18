РИАМО - 18 ноя. За минувшие сутки в России скончался 1251 пациент с подтвержденным коронавирусом. Это новый рекорд по суточной смертности. С начала пандемии число умерших по стране составило 260 335, сообщает оперштаб.

Предыдущий рекорд по числу умерших за сутки в стране составлял 1247 Covid-пациентов.

В стране за сутки зарегистрировали еще 37 374 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в России было выявлено 9 219 912 случаев.

Наибольшее количество новых случаев Covid-19 за сутки зафиксировали в Москве - 4062, в Санкт-Петербурге – 2645, в Самарской области – 1781, в Подмосковье – 1407, в Крыму – 878 и в Краснодарском крае – 819.

Врачи рекомендуют прививаться от инфекции. Это поможет спасти жизнь и сохранить здоровье.

С 1 февраля в России хотят ввести вход в общественные места по QR-кодам. Это же правило будет действовать для путешествий самолетом и поездом.

Кроме того, всех пациентов, у которых проявились признаки простудных заболеваний, будут проверять на Covid-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что соответствующее постановление уже принято.

Ранее президент России Владимир Путин отметил необходимость увеличения скорости проведения исследований на наличие коронавируса. В некоторых регионах дела с этим обстоят не лучшим образом.

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