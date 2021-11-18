РИАМО - 18 ноя. За прошедшие сутки в Московской области выявили 1407 новых случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии в регионе зарегистрировали 566 839 заболевших, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Жителям Подмосковья напоминают о необходимости пройти вакцинацию от Covid-19. По последним данным, прививки от коронавируса в регионе сделали около 4,2 млн человек, в том числе более 1 млн жителей старше 60 лет.

Люди старшего возраста и граждане с хроническими заболеваниями входят в группу риска по заражению Covid-19, более того, у них чаще отмечается тяжелое течение заболевания.

Пройти вакцинацию от коронавируса в Подмосковье можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ. В выездных пунктах предварительная регистрация на прививку не требуется. Вакцинация проводится бесплатно для граждан старше 18 лет.

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