РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. В деревне Булатово Подольска по итогам встречи с жителями составят дорожную карту по решению вопросов освещения, обслуживания детских площадок, реконструкции футбольного поля, установки баскетбольной площадки и искусственных неровностей, сообщил начальник теротдела «Дубровицкий» администрации округа Виталий Серяков.

Состоялась встреча Серякова, депутата горсовета и старосты деревни с жителями. На встрече обсуждались вопросы освещения, обслуживания детских игровых площадок, реконструкции футбольного поля, установки искусственных неровностей, оборудования баскетбольной площадки и другие.

По итогам встречи представители власти составили основные планы, которые войдут в дорожную карту по благоустройству территории. После согласования и утверждения дорожной карты с ее основными этапами ознакомят жителей деревни.