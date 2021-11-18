РИАМО - 18 ноя. Полный запуск всех станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро позволит разгрузить общественный транспорт Москвы на 100 тыс. человек во время часа пик, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«За счет Большой кольцевой линии получится сделать поездки комфортнее и быстрее во всем московском транспорте. По нашим прогнозам, с полным запуском БКЛ до 100 тыс. пассажиров в час пик перейдут из наземного городского транспорта в метро», - сказал заместитель мэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он отметил, что при открытии новых станций БКЛ тщательно продумываются изменения в работе маршрутных автобусов и электробусов. Так, благодаря открытию новых станций БКЛ поездки на наземном транспорте до ближайшего метро станут короче.

В городе запустят и оптимизируют более 90 маршрутов, с помощью которых около 450 тыс. жителей столицы смогут экономить до 10 минут в пути.

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