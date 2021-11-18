РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. Клиентский офис МособлЕИРЦ в поселке Малаховка городского округа Люберцы возобновил свою работу с четверга, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Отдел расположен в доме 3А на Быковском шоссе. Клиентский офис работает по вторникам и четвергам с 8:00 до 17:00, перерыв - с 12:00 до 13:00. Жители могут обратиться по вопросам начисления и расчета за ЖКУ, показаний приборов учета, оплаты счета через терминалы, заявлений, договоров электроснабжения, поверки или замены приборов учета.

Оплатить счета без комиссий и передать показания можно в личном кабинете на сайте: www.мособлеирц.рф, в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн» или через кнопку моментальной оплаты «Оплатить квитанцию онлайн» на главной странице сайта расчетного центра.

Также можно обратиться за информацией по телефонам контактного центра: 8(496)245-15-99 и 8(499)444-01-00 ежедневно с 8:00 до 22:00.