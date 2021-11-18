РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 ноя. Около 50 единиц техники выйдут на уборку дорог в подмосковном Королеве зимой, сообщили в МУП «Автобытдор».

В четверг глава Королева Игорь Трифонов проверил готовность уборочной техники к зимнему периоду. Автомобильные дороги убирают сотрудники предприятия «Автобытдор».

Для уборки городских дорог к работе готовы 47 единиц уборочной техники, более 120 человек и более 520 штук инвентаря. Вся техника в исправном состоянии, на случай поломки есть резервные машины, а мелкий ремонт проводят прямо на предприятии.

Для обработки дорог заготовлено порядка 2 т песко-соляной смеси и больше 1,7 т технической соли.

Дворы и общественные пространства в Королеве убирают сотрудники управляющих компаний и «Горзеленхозстроя».