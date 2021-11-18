РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. На территории 2 корпуса школы №14 на улице Северной в Подольске сделали новое спортивное ядро с прыжковой ямой и беговыми дорожками, площадками для игр в футбол и волейбол, сообщил глава округа Николай Пестов.

В рамках инициативного бюджетирования завершены работы по обустройству спортивного ядра на территории 2 корпуса школы №14 на ул. Северной, 9.

«Созданы возможности для будущих игр в футбол, волейбол и баскетбол, занятий в легкоатлетическом секторе с прыжковой ямой и беговыми дорожками с современным покрытием», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Проект реализовали по обращениям жителей и инициативе депутата Мособлдумы Павла Максимовича.