РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. Неизвестные вандалы изрисовали окна и лифтовую кабину в одном из подъездов ЖК «Весенний» в Подольске, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в недавно отремонтированном подъезде №7 многоквартирного дома №1 по улице Объездная дорога. Масштабы вандализма превзошли все мыслимые и немыслимые грани: неизвестные изрисовали окна, лифтовую кабину, мусороприемник мусоропровода и многое другое.

Управляющая компания ООО «Импульс» просит жителей обратить внимание на своих детей, так как взрослые подобное сделать не могли.