РИАМО - 18 ноя. Специалисты отреставрировали и вернули на место массивные двери Маршальского дома в центре столицы, сообщили РИАМО в пресс-службе Фонда капитального ремонта города Москвы.

Маршальский дом располагается по адресу: Садовая-Кудринская улица, 28-30. Его подъезды украшают 100-килограммовые дубовые двери. На них находятся латунные решетки с орнаментом в виде растительности.

С годами главное украшение дома потеряло свой первоначальный вид, а дверные ручки были утрачены. Специалисты расчистили полотно древесины, удалили прогнившие участки и заполнили их дубовыми вставками. Затем каждую из дверей отшпаклевали и обклеили специальными пластинами-ламелями. Они придадут поверхности дверей фактуру дуба.

В настоящее время двери уже установлены на свои места, также смонтированы их деревянные порталы. Все работы проводились в течение нескольких месяцев.