РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 ноя. Пробка протяженностью почти 3 км образовалась в четверг утром на Носовихинском шоссе в подмосковной Балашихе, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса по состоянию на 10:40, движение затруднено в сторону Москвы от микрорайона Керамик до шоссе Ильича.

Затор также образовался в сторону области от поворота на Школьную улицу до станции Кучино, а на Щелковском шоссе - от 25 км до поворота на Звездную улицу.

Постоять придется и на Леоновском шоссе от улицы Соловьева до станции Кучино, на улице Центральной в микрорайоне Кучино и на Восточном шоссе от станции Черное до станции Заря.