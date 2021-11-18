РИАМО - 18 ноя. В 2021 году в Россию было отгружено количество iPhone близкое к рекордным значениям. До конца года их число может превысить 4,5 млн штук, что станет историческим максимумом, пишет в четверг газета «Известия».

С января по сентябрь в страну поставили 3,3 млн смартфонов Apple, что на 35% больше, чем в тот же период в 2020 году.

Всего за прошлый год в Россию поставили 3,96 млн iPhone, в 2019-м — 3,39 млн, в 2018-м — 4,2 млн, в 2017-м — 4,3 млн, в 2016-м — 3,46 млн.

«В этом году наши продажи iPhone увеличились более чем на 40% в штуках относительно прошлого года, что является для «М.Видео–Эльдорадо» рекордным объемом продаж и позволило компании укрепить позиции крупнейшего продавца смартфонов Apple в России», - сообщили в пресс-службе ритейлера.

Помешать росту поставок могут проблемы с чипами, о которых ранее сообщали представители компании.

«Поставки самих смартфонов работают как часы. Но нехватка чипов действительно есть. Впрочем, я не думаю, что в случае с Apple это скажется на поставках смартфонов в Россию», - отметил руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков.

Несмотря на сложную экономическую обстановку аудитория бренда в России растет. iPhone остается имиджевой вещью. Отмечается также рост спроса на более старые модели.