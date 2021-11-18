РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 ноя. Прокуратура Московской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по факту смерти мужчины в Домодедове от отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

16 ноября в частном доме в одном из коттеджных поселков Домодедова обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Рядом в бессознательном состоянии находились его супруга и двое детей 5 лет. Накануне семья вернулась из Египта, где проявились признаки недомогания у одного из детей в виде рвоты, впоследствии они также появились и у остальных членов семьи.

Однако согласно полученным предварительным результатам эксперта, мужчина умер в результате отравления угарным газом.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности.