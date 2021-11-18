В октябре 2021 года Почта России запустила новую услугу – теперь доставлять небольшие посылки по Москве будут роботы «Яндекса». Заказать шестиколесного почтальона можно в мобильном приложении. Пока такая стоит доставка всего один рубль. Обозреватель РИАМО вместе со специалистами протестировала новую систему и выяснила, как работает современный сервис.

Роботы-почтальоны

В Москве можно получить посылку в отделениях почты или же заказать почтальона-курьера. Однако Почта России в октябре запустила еще один способ доставки – роботом-курьером «Яндекса». На старте проекта задействованы 36 электронных помощников.

Пока шестиколесный почтальон развозит посылки из 27 столичных отделений. Локации различные: от центральных районов до «Сокола», «Аэропорта» и других.

Клиенты с помощью робота могут получить мелкие пакеты, международные отправления и посылки всех видов весом до 15 килограммов. Максимальный размер – 42х42х25 сантиметров. Работают механические курьеры целый день – подзарядка им не нужна. В конце рабочего дня, когда закрывается отделение, к которому прикреплен робот, его ставят на подзарядку – с утра он снова готов к работе.

В среднем робот может доставить семь-восемь посылок за день. Радиус доставки – два километра, что сопоставимо с радиусом работы почтальона.

Максимальная скорость, которую может развивать ровер, – десять километров в час. А безопасно доезжать до места доставки ему помогают семь парктроников, два радара, пять камер и лидар, который при помощи лазеров отрисовывает 3D-карту вокруг робота с точностью до 10 сантиметров. С помощью этих технологий он распознает пешеходов, машины и светофоры. Кроме того, почтальон на колесах может подниматься по бордюрам и ловко объезжать препятствия. Снежная или дождливая погода для него тоже не помеха.

«Робот строит свой маршрут по встроенным высокоточным 3D-картам, все вычисления происходят прямо на борту. Он постоянно прогнозирует поведение других участников движения и строит свою траекторию, исходя из этого прогноза. То есть роботы действуют на адаптированной технологии беспилотных автомобилей», – рассказал представитель «Яндекса».

Для большей безопасности маршруты были протестированы заранее. Если по пути что-то идет не по плану, то к роботу дистанционно подключается оператор «Яндекса» и смотрит, что происходит вокруг. Более того, весь путь еще и записывается, так что безопасность доставки постоянно контролируют специалисты.

Глава подмосковной Почты России: «Маска, перчатки, санитайзер – и вперед»>>

Бесконтактная доставка

Заказать робота-курьера можно только с помощью приложения Почты России.

«Посылки закладывают операторы почтовой связи, которые работают в отделениях почты, а клиент при помощи мобильного приложения как заказывает, так и получает посылки», – объяснил руководитель проектов офиса цифровой трансформации Почты России Руслан Валиев.

Алгоритм действий следующий: в приложении нужно заказать посылку из зоны доставки. Когда она приедет в почтовое отделение, в разделе «Почта» необходимо выбрать пункт «Доставка до двери», а далее – «Доставка роботом «Яндекса». Там же можно указать удобное время доставки и оплатить услугу онлайн. К слову, пока стоимость символическая – всего один рубль. Однако, когда все бизнес-процессы будут отработаны, цена изменится.

Далее остается ждать доставки. И вот, когда робот-курьер пришлет уведомление, его нужно будет только встретить у подъезда. После в приложении необходимо ввести код из СМС-сообщения, чтобы подтвердить личность.

Крышка ровера открывается автоматически – никуда нажимать не нужно. После того, как вы достанете посылку, закройте крышку до щелчка. После робот-почтальон самостоятельно уедет к своему отделению.

Если же робот сломается по дороге, то специалисты Почты России и «Яндекса» сразу узнают об этом и сделают все необходимое, чтобы посылка была доставлена. Если робот не сможет привезти посылку к назначенному времени, в приложение придет уведомление об отмене доставки по техническим причинам. Тогда посылка вернется в отделение, откуда ее можно будет забрать самостоятельно или заказать доставку почтальоном.

Так или иначе, робот-курьер – отличный помощник во время пандемии коронавируса. Он позволяет сделать доставку действительно Covid-free.

«Эта технология позволяет социально безопасно получить посылку, не приходя на почту и не взаимодействуя с людьми», – отметил Валиев.

Москвичи рассказали, как получили доставку от робота‑курьера «Яндекса»>>

Современный подход

Прохожие удивленно смотрели на робота, останавливались и фотографировали его. Многие заинтересовались шестиколесным почтальоном и спрашивали, чем он занимается.

«Люди реагируют очень позитивно, работники тоже подходят с энтузиазмом, потому что это что-то необычное – они столько лет работали, доставляя посылки и письма, а сейчас они работают с компьютером, который сам ориентируется в пространстве и доставляет посылки. Это совершенно другой подход, такой киберпанк в наше время», – рассказал руководитель проектов офиса цифровой трансформации Почты России.

В целом эта услуга пользуется довольно неплохим спросом, несмотря на то, что пока еще у доставщиков есть свободные слоты. Правда, опасения, что роботы могут заменить почтальонов, совершенно беспочвенны. Роверы были внедрены для помощи сотрудникам почты.

Появятся ли такие помощники в других городах России – пока неизвестно. После 18-месячого тестирования специалисты поймут экономику проекта, а также совместимость с IT-системами и примут соответствующее решение.