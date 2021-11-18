РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 ноя. Вернувшийся из Египта мужчина скончался в своем доме в Домодедове в результате отравления угарным газом, сообщается на странице ГСУ СК России по Московской области в соцсети «ВКонтакте».

16 ноября в частном доме в одном из коттеджных поселков Домодедова обнаружено тело мужчины без признаков жизни, а также в бессознательном состоянии его супруга и двое детей 5 лет. Накануне семья вернулась с отдыха из Египта, где проявились признаки недомогания у одного из детей в виде рвоты, впоследствии они также появились и у остальных членов семьи.

Однако согласно полученным предварительным результатам эксперта, мужчина умер в результате отравления угарным газом. Следователями и криминалистами с участием специалиста в области газового и дымоходного оборудования проведен дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого изъят котел и назначена строительно-техническая экспертиза. Также будет исследован дымоход.

По изъятым ранее продуктам питания и напиткам проводятся химические исследования. Кроме того, проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причин отравления остальных членов семьи.

По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование данного дела находится на контроле у руководителя ГСУ СК России по Московской области Александра Старикова.