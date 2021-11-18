РИАМО - 18 ноя. Строители начали возведение пассажирской платформы на станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии московского метро. Платформу соорудят по островному типу, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«По мере завершения гидроизоляционных работ в правом станционном тоннеле строители начали укладывать жесткое основание и возводить подплатформенные стены, на которые опирается перекрытие платформы. На сегодняшний день уже забетонировано первые 40 м», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как отметил гендиректор АО «Мосметройстрой» Сергей Жуков, новая станция является пилонной глубокого заложения с островной платформой. На ней пассажирам будет удобнее ориентироваться в подземном пространстве.

Жуков добавил, что горнопроходческие работы на «Марьиной Роще» завершились. В их рамках были раскрыты проемы между центральным и боковыми залами, пройдены ходы над боковыми тоннелями, ведущие к самому длинному эскалатору в московском метро. Кроме того, сооружены пешеходные коридоры, соединяющие «Марьину Рощу» с одноименной станцией Люблинско-Дмитровской линии подземки.

«Продолжается гидроизоляция и бетонирование основных конструкций станционного комплекса», – заключил Жуков.

«Марьина Роща» Большого кольца - одна из самых глубоких станций в столичном метро. Она располагается на пересечении 3-го проезда Марьиной Рощи и Шереметьевской улицы.

Новая станция входит в состав северо-восточного участка Большой кольцевой линии вместе с «Сокольниками» и «Рижской». Запуск поездов назначен на 2022 год. «Марьина Роща» станет частью транспортно-пересадочного узла, в который также войдут одноименные станции «салатовой» ветки и МЦД-2.

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