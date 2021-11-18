РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 ноя. В Домодедове 26 ноября в 16:00 состоится окружная молодежная игра «Медиа-кузница», сообщается в группе молодежного центра «Победа» в соцсети «ВКонтакте».

К участию приглашаются студенты, ученики старших классов, творческие коллективы, молодежные СМИ и индивидуальные участники в возрасте от 14 до 35 лет.

Игра пройдет в 3 этапа, во время которых команде нужно будет выполнить предложенные практические задания.

В команде должно быть не более 5 человек. Принять участие смогут максимум 9 команд, которые подали заявки раньше других.

Подать заявку можно до 24 ноября на почту: zayavka.pobeda@yandex.ru. Подробнее ознакомиться с положением и заявкой на участие можно под постом в группе МКЦ «Победа».