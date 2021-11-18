РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 ноя. Холодную воду отключили в четверг в ряде домов и учреждений Балашихи, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

В связи с аварией на трубопроводе в подвале дома и утечкой воды на сетях холодного водоснабжения по адресу: Балашиха, ул. Карла Маркса, 14А с 9:30 и до окончания работ перекрыта подача водоснабжения.

Под отключение ХВС попали многоквартирные жилые дома и другие здания на улицах: Карла Маркса, 4, 10/6, 6А, 11, 11А, 12, 13, 14, 14А, 16; Крупской, 1А, 8, 10, 12, 8А, 10А; Советская, 13, 13А, 15; Победы, 18, 22; пр-т Ленина, 1; детский сад №15, котельные №№11 и 13.

Кроме того, в четверг происходит утечка на сетях холодного водоснабжения в микрорайоне Никольско-Архангельский на ул. 7-ая Нижняя Линия и ул. Суздальская.

При этом под отключение ХВС попадают дома частного сектора: ул. 1-я Линия от Вишняковского шоссе до ул. Суздальской; 3-я Линия от Вишняковского шоссе до ул. Суздальской; 7-я Нижняя Линия от Вишняковского шоссе до ул. Суздальской; ул. Суздальская от 7-ой Нижней Линии до 1-ой Линии.

Также холодную воду отключили в МКД 10 и 11 в микрорайоне 1 Мая. Это необходимо для устранения утечки воды на сетях холодного водоснабжения по адресу: мкрн 1 Мая, у д. 7.

Подвоз воды будет обеспечен.