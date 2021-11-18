РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. В четверг заместитель главы городского округа Люберцы Василий Езерский проведет онлайн-встречу с жителями по вопросам работы почты, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«18 ноября проведу встречу с жителями в режиме онлайн по вопросу работы почтовых отделений в условиях пандемии», - сказал Езерский.

Жители могут направить заранее свои вопросы на электронную почту: obg@lubreg.ru и по телефону: 8(495)503-41-07.

Встреча будет проходить на платформе Zoom. Чтобы присоединиться к ней, жителям необходимо перейти по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/86737684327?pwd=SVFsWitZTGVKUDZFUzRPUlpsT2Nidz09. Идентификатор конференции: 867 3768 4327. Код доступа: 12345. Начало в 18:30.