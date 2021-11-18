РИАМО - 18 ноя. Тоннелепроходческий комплекс прошел на 60% левый перегонный тоннель между переходной камерой у строящейся станции «Кленовый бульвар» и станцией «Каширская» на восточном участке Большой кольцевой линии, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Проходка однопутного тоннеля длиной более 970 м ведется при помощи 6-метрового тоннелепроходческого комплекса «Елена», который преодолел уже более половины запланированного пути. Работа щита проходит в смешанных грунтах, преимущественно в мелких песках и суглинках на глубине от 15 до 41 м в технической зоне Замоскворецкой линии под проспектом Андропова и территорией городского парка «Садовники», – подчеркнул заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что проходка правого тоннеля была закончена в прошлом месяце. Она велась с помощью ТПМК «Ольга».

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генподрядчик по строительству новых линий и станций Мосметро) Юрия Кравцова, старт работы щита «Елена» стал 70-м на БКЛ.

Он также добавил, что кроме указанного еще работают 3 комплекса: 6-метровая «Эсмина» (ведет проходку тоннеля соединительной ветки к будущему электродепо «Аминьевское», 10-метровые щиты «Виктория» и «Лилия» (прокладывают двухпутные тоннели на восточном участке Большого кольца).

На станции «Каширская» проводится реконструкция, в рамках которой вместе с другими станциями Каховской линии она войдет в состав БКЛ. «Кленовый Бульвар» вместе со станциями «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики» является частью восточного участка Большого кольца протяженностью более 11 км. Его открытие улучшит транспортную доступность ряда районов на юго-востоке Москвы.

Строительство Большой кольцевой линии метро – главный проект столичного метростроения. Ее длина составит более 70 км, здесь расположится 31 станция, 12 из которых уже открыты для пассажиров.

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