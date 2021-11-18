РИАМО - 18 ноя. По техническим причинам у абонентов МТС могут возникнуть сложности при пополнении парковочного счета и оплате парковки в Москве через СМС, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На данный момент оплатить парковку можно в ближайшем паркомате, а также в приложении «Парковки Москвы» или в личном кабинете на сайте: parking.mos.ru.

О восстановлении возможности оплаты через СМС сообщат дополнительно.

Задать дополнительные вопросы можно, позвонив в единый контакт-центр «Московский транспорт»: 3210 с мобильного или по номеру +7(495)539-54-54.