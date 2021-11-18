РИАМО - 18 ноя. Специалисты комплекса городского хозяйства устанавливают на территории Москвы новогодние ели и декоративные конструкции, мегаполис полностью украсят к Новому году до середины декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Традиционно мы заранее приступаем к украшению города к Новому году и Рождеству, чтобы создать у москвичей и гостей столицы особое праздничное настроение. В настоящее время ведется монтаж крупных декоративных конструкций, в том числе световых тоннелей и арок в центральной части города, завершить все работы планируем до середины декабря», - отметил Бирюков.

Всего город украсят более 4 тыс. световых декоративных конструкций. Особую атмосферу создадут главные символы праздника - новогодние ели с разноцветными шарами и гирляндами.

На пешеходных зонах Бульварного кольца появятся световые тоннели и светящиеся цифры «2022». Световые консоли, ставшие визитной карточкой праздничных улиц Москвы, разместят на опорах освещения вдоль центральных улиц.

«На Поклонной горе вновь появится огромный новогодний шар весом 35 т и высотой 20 м, у Триумфальной арки - световые фигуры Деда Мороза и Снегурочки. На ВДНХ и в Парке Горького декоративные украшения расставят не только у центральных входов, но и по всей территории», - добавил Бирюков.

По его словам, недавно благоустроенный парк Северного речного вокзала также получит яркое новогоднее оформление: там появятся новогодняя ель и световые шары с теплым золотистым сиянием.

Впервые подготовят к празднику благоустроенные территории будущего парка «Яуза». Так, 6 новогодних елей, фигуры животных, световые арки, шары и звезды украсят участок от Ростокинского акведука до Северодвинской улицы.

Заммэра напомнил, что для украшения города используется только современное светодиодное энергосберегающее оборудование. Оно потребляет в десятки раз меньше электроэнергии, безопасно и рассчитано на работу в любую погоду.

Также все праздничные световые и декоративные конструкции подходят для многократного использования.