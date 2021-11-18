РИАМО - 18 ноя. В российской столице на сегодняшний день реализуется 6 концессионных проектов: в здравоохранении, автодорожном строительстве, внеуличном транспорте, социальной и образовательной сферах и ЖКХ. Благодаря данным проектам в городе появится около 4 тыс. новых рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов.

«Концессия – одна из самых распространенных форм государственно-частного партнерства в Москве. Она позволяет реализовывать в городе крупные инвестиционные проекты при активном участии бизнеса. По таким соглашениям концессионер инвестирует в создание или реконструкцию объектов, осуществляет их эксплуатацию в течение срока действия договора и создает новые рабочие места», – рассказал он.

По его словам, благодаря реализуемым в столице концессионным проектам работу получат почти 4 тыс. человек различных специальностей – от рабочих до медработников и учителей.

«В период реализации разных проектов будет задействовано более 3 тыс. человек, а после завершения - на объектах будут трудиться около 700 специалистов», – сказал Владимир Ефимов.

Один из объектов в рамках концессионных проектов – Московский международный онкологический центр – уже введен в эксплуатацию и с прошлого года принимает пациентов.