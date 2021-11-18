РИАМО - 18 ноя. До конца текущего года Ozon намерен запустить новый сервис, который будет доставляет продукты и другие товары за 15 минут, сообщает РБК.

В первую очередь, Ozon Express планирует за такое короткое время доставлять продукты, готовую еду и другие товары. В формат быстрой доставки попадут порядка 3 тыс. позиций.

Первым городом по тестированию этого сервиса станет Москва. Дальнейшее развитие проекта будет зависеть от результатов тестирования.

Известно, что развивать новое направление поручено члену правления и директору по цепочкам поставок «Магнита» Марье Дей.