РИАМО - 18 ноя. Правительство Москвы стало призером международного IТ-конкурса Global ICT Excellence Awards. Оно заняло второе место среди госструктур в в номинации «Стартап-экосистема», сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.

Лауреаты были объявлены на 25-м Всемирном конгрессе информационных технологий WCIT. Первое место заняла Малайзийская корпорация цифровой экономики (MDEC).

В данной номинации отмечают организации, которые успешнее других реализовали проекты поддержки стартапов.

«Даже самым прорывным проектам и идеям на первых порах нужны условия для роста. В Москве для инноваторов создана целая экосистема», — отметила заместитель мэра Москвы — глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Вице-мэр рассказала, что экосистема включает технопарки со всей необходимой инфраструктурой, образовательные и акселерационные программы, отраслевые конкурсы, уникальную в мировой практике программу пилотного тестирования инноваций.

«Полученный приз — результат слаженной работы специалистов городских учреждений и профессионального сообщества», — сказала Сергунина

Жюри оценило программы московского правительства для технологического предпринимательства. Эксперты отметили деятельность Московского инновационного кластера (МИК), направленную на трансформацию стартапов в полномасштабный инновационный бизнес.

Сергунина добавила, что кластер объединил главные элементы городской экосистемы для инноваторов, который поможет найти партнеров и инвесторов, организовать производство, наладить сотрудничество с крупными компаниями, промышленными, образовательными и научными организациями.

На сегодняшний день в рамках МИК сформировано 11 межотраслевых кластеров, специализирующихся на разработках в области искусственного интеллекта, медицинских препаратов, автомобильного спорта и других. Только в этих проектах занято свыше 10 тыс. специалистов из разных сфер.

На сегодняшний день к кластеру присоединились свыше 30 тыс. организаций из Москвы, 80 регионов России. Кластер курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития, а за его цифровые возможности отвечает городской департамент информационных технологий.