РИАМО - 18 ноя. В рамках благоустройства на территории Городской клинической больницы имени Юдина создадут исцеляющий мультисенсорный сад. Проводятся работы и возле других медучреждений города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ничто так не радует, когда тебя навещают дети и внуки. Но детишкам во взрослой больнице быстро становится скучно, и они начинают проситься домой. После благоустройства детям будем, чем заняться, пока взрослые ведут свои разговоры», - написал Собянин в своем блоге.

На территории будет предусмотрена зона отдыха и для сотрудников больницы. В ней разместят спортивный городок с уличными тренажерами и площадками для игры в баскетбол, стритбол, волейбол, теннис.

Для посетителей больницы оборудуют гостевую парковку. За забором медучреждения будет создана красивая и комфортная среда.

Москвичи могут оценить проект благоустройства территории ГКБ имени Юдина на сайте проекта «Активный гражданин».