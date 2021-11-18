РИАМО - 18 ноя. В Единую автоматизированную информационную систему торгов (ЕАИСТ) Москвы интегрировали личный кабинет руководителя. Он позволяет заказчикам видеть всю статистическую информацию о закупках в одном месте, сообщается на сайте мэра Москвы.

Личный кабинет станет инструментом, который позволит заказчикам эффективно выстраивать закупочную деятельность.

«Более того, каждый заказчик, опираясь на полученные показатели, сможет проводить качественную аналитику и уже на основе полученных данных принимать то или иное управленческое решение с минимальными рисками», — отметил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Доступ к личному кабинету руководителя есть у всех заказчиков, которые зарегистрировались в системе. Посмотреть в нем можно подробную информацию по любому интересующему направлению. Сервис планируется развивать. Так, до конца года его хотят снабдить возможностью работы с документами без перехода в другие модули системы.