РИАМО - 18 ноя. Пользователи интернета теперь могут легко подобрать в Подмосковье крытую площадку для катания на коньках в любую погоду. Для них создали карту всесезонных катков региона.

Карта размещена на портале правительства Московской области, ее можно найти по ссылке.

В Подмосковье катание на коньках – один из самых популярных видов активного отдыха. Каждый год в регионе заливается несколько десятков площадок, но из-за перепадов температур лед портится. Такой проблемы нет в крытых катках.

Карта включает 37 адресов ледовых арен, Дворцов спорта, ледовых площадок, где находятся всесезонные катки. Точки снабжены ссылками на сайты и группы площадок в соцсетях. С их помощью можно уточнить график работы, цены на билеты и прокат коньков. Там же указаны требования эпидбезопасности, введенные организацией из-за пандемии.

Ранее министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин акцентировал внимание на важности вопроса подготовки общественных территорий и парков к зиме. Необходимо проверить наличие и исправность оборудования для парков и мест массового отдыха: лыжные трассы, катки, горки/тюбинги, места для катания на санках, тепловые зоны.