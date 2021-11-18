РИАМО - 18 ноя. На предстоящих выходных в Москве и области ожидается низкое атмосферное давление, мокрый снег, а также ветер, порывы которого достигнут 18 м/с, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погода в выходные дни будет определяться двуцентровым циклоном. Его первая часть будет располагаться на севере, а вторая пройдет через Московский регион. Это вызовет очень низкое атмосферное давление. В целом погода будет неблагоприятная», - рассказала Позднякова.

По ее словам, в субботу, 20 ноября, днем ожидается плюс 1-2 градуса, ночью - около нуля. При этом днем пойдет мокрый снег с порывами ветра 13-18 м/с. В этот день погоду следует характеризовать, как дискомфортную.

В воскресенье, 21 ноября, температурные значения в целом не изменятся. Днем ожидается плюс 1 градус, ночью - около минус 1. Будет облачная погода с прояснениями, также возможен небольшой снегопад.

Синоптик добавила, что ночи постепенно будут становиться холоднее.