РИАМО - 18 ноя. За год объем инвестиций итальянских компаний в экономику российской столицы увеличился на 0,3 млрд долларов и превысил 3,5 млрд долларов, по данным ЦБ на 1 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В рамках Московско-итальянской экономической конференции состоялся телемост между Москвой и Миланом, посвященный инвестиционным возможностям столицы.

«Италия на протяжении многих лет остается надежным деловым партнером российской столицы», - подчеркнул Ефимов.

Он отметил, что заинтересованность иностранного бизнеса в российской столице остается высокой, несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире, связанную с распространением коронавируса. Помимо Италии, в экономику города активно инвестируют компании из других европейских государств.

При этом растет экспорт из Москвы в Италию. За январь–август этого года он составил 7,4 млрд долларов, что на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Примечательно, что в структуре товарооборота экспорт в два раза превышает импорт: это говорит о востребованности московской продукции на итальянском рынке», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.