РИАМО - 18 ноя. В честь 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск против фашистской Германией в битве под Москвой ветераны получили единовременную выплату. Ее размер составил 40 тыс. рублей, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Ветераны бесстрашно встали на защиту своего Отечества и завоевали Великую Победу, дав свободу будущим поколениям. Наш долг — окружить теплотой и заботой тех, кто прошел через тяжелые годы войны. Город оказывает ветеранам комплексную поддержку. Так, к 80-й годовщине Битвы под Москвой размер материальной помощи ветеранам был увеличен в два раза – до 40 тыс. рублей», - подчеркнула Ракова.

По ее словам, выплата пришла уже более 3,7 тыс. ветеранам. Также ветераны получают помощь соцработников. Кроме того, 850 ветеранов, у которых нет близких, получают помощь сиделок.

Единовременную материальную помощь в ноябре по традиции получили инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы, в том числе награжденные медалью «За оборону Москвы», участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.

Этой осенью начали вручать нагрудные знаки «80 лет битвы за Москву» тем жителям столицы, которые в годы войны обороняли город. До конца текущего года знаки получат свыше 1,1 тыс. человек.