РИАМО - 18 ноя. В октябре прирост самозанятых достиг рекордных значений в Москве. Их число увеличилось еще на 40,1 тыс. человек. Общее количество самозанятых составило 792 тыс. человек, сообщается на сайте мэра Москвы.

«С начала года число самозанятых в Москве выросло на 313,6 тыс. человек и к ноябрю 2021 года достигло 792,8 тыс. человек. Это 23% от общего числа всех зарегистрированных на территории России плательщиков налога на профессиональный доход», - рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На сегодняшний день каждый четвертый самозанятый страны работает в Москве. Чаще всего эту категорию можно встретить в пассажирских услугах и грузоперевозках, сдаче квартир в аренду, консалтинге, ИТ-услугах, маркетинге.

С начала 2021 года в бюджет столицы поступило 3,69 млрд рублей налога от самозанятых. Это в 4,1 раза больше чем в тот же период прошлого года.