РИАМО - 18 ноя. Циклон «Ульрих», сформировавшийся в акватории Гренландского моря, берет курс на Скандинавию и принесет Центральному региону России скачки атмосферного давления, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Так, в полдень субботы атмосферное давление рухнет в барическую «пропасть» с 736 мм рт. ст. до аномально низких величин - 716 мм рт. ст. Эти показатели почти на 28-30 единиц ниже нормы, а также существенно (на 5-6 единиц) ниже абсолютного суточного рекорда низкого давления этого дня, которое наблюдалось в 2008 году. Тогда этот показатель был равен 721,8 мм рт.ст.

«Падение давления за сутки – чрезвычайно интенсивное - около 20 мм рт. ст. – это как будто жители столицы поднимутся на 300-метровую высоту, соизмеримую с такими небоскребами делового центра Москва-Сити, как «Евразия» или «Москва», - написал Тишковец на своей странице в Instagram.

В воскресенье, 21 ноября, давление резко вырастет и составит 731 мм рт. ст. По словам Тишковца, это будет ярко выраженная барическая «пила». Такие качели негативно сказываются на самочувствии метеозависимых людей.

Также циклон принесет аномальное количество осадков. Ожидается дождь и мокрый снег. Выпадет до 14-16 мм осадков, что составляет 1/4 от всего месячного объема.

При этом ливневые осадки в это время года – редкое природное явление. С 1948 года они наблюдались лишь 3 раза – в 1954, 2004 и 2010 годах.

Ветер в эти дни ожидается штормовой. Его порывы достигнут 18-23 м/с.