РИАМО - 18 ноя. В сервисе «Библиотеки Москвы» появилась интерактивная карта столицы, с помощью которой можно найти ближайшие читальни и нужные книги, сообщается на сайте мэра столицы.

«Цифровизация библиотечной системы упростила поиск и получение книг. В начале этого года мы подключили все библиотеки к единому читательскому билету — он открывает доступ к огромному фонду, насчитывающему около 14 млн изданий», - рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

Он отметил, что сервис для бронирования книг «Библиотеки Москвы» появился на mos.ru в апреле. А теперь там можно еще и найти читальню с помощью карты.

«Достаточно лишь ввести адрес, район, округ, станцию метро или номер учреждения либо включить геолокацию», - объяснил Лысенко.

Все подходящие под запрос библиотеки будут отмечены синими значками. После выбора читальни пользователю станет доступен перечень книг в ней.