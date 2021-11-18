РИАМО - 18 ноя. Почтовые ящики для писем Деду Морозу появились в 39 столичных парках, корреспонденцию можно будет отправить до 21 января включительно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Эта акция проходит в мегаполисе каждый год и она стала очень популярной среди горожан. В парках в общей сложности установлены 53 ящика, они находятся в тех местах, где чаще всего гуляют гости.

На конверте нужно указать адресата - Деда Мороза, а также обязательно написать свой обратный адрес и ФИО.

Сотрудники зон отдыха будут ежедневно следить за тем, чтобы ящики для новогодних писем не переполнялись, а снеговик-почтовик на специальном автобусе доставит все послания в Московскую усадьбу Деда Мороза. Ответные письма обязательно придут до конца зимы.

В прошлом году у зимнего волшебника появилась электронная почта. Всем, кто хочет отправить послание онлайн, необходимо заполнить специальную форму.

В четверг Дед Мороз из Великого Устюга отмечает день рождения.