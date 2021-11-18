РИАМО - 18 ноя. Москва подписала еще 2 соглашения по программе создания мест приложения труда. Компании из структуры ГК ФСК построят новый деловой центр и промышленный технопарк, вложения составят 8,5 млрд рублей. Реализация этих проектов создаст за пределами Третьего транспортного кольца более 2 тыс. рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В Москве продолжается реализация программы создания мест приложения труда за пределами ТТК. Еще 2 инвестора подписали с городом соглашения, в рамках которых построят деловой центр и промышленный технопарк общей площадью 76,7 тыс. кв. м. В городе появятся новые рабочие места для инженеров, специалистов розничной торговли и сферы различных услуг. Северный и Северо-Западный округа Москвы получат новые точки экономического и социального роста. В реализацию проектов инвестор вложит 8,5 млрд рублей», – рассказал вице-мэр.

Деловой центр появится на ул. Шеногина в районе Хорошево-Мневники, технопарк – в Молжаниновском районе.

Как отметил Владимир Ефимов, по условиям соглашения взамен столица предоставит застройщикам льготы по плате за изменение вида разрешенного использования земельных участков для строительства многоквартирных домов.

Более 1 млн новых рабочих мест создано в Москве с 2011 года>>