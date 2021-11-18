РИАМО - 18 ноя. Видео с признанием в убийстве дикого лося в Саратовской области опубликовал на своем YouTube-канале депутат Госдумы о КПРФ Валерий Рашкин, сообщает Федеральное агентство новостей.

Рашкин рассказал, что посетил Саратовскую область для отдыха после выборов. Там он встретился с друзьями, поел и выпил чай. Депутат подчеркнул, что не употреблял алкоголь.

Друзья предложили ему поохотиться и половить рыбу, убедив в наличии всех необходимых разрешительных документов. Из-за плохой погоды депутат перепутал лося с кабаном и застрелил его из карабина с оптическим прицелом. После чего приступил к разделыванию туши, позже решил отправиться за помощью к друзьям.

«Я оказался введенным в заблуждение информацией о наличии законных и оформленных документов на охоту. А в результате этим воспользовались неизвестные мне люди, которые, судя по всему, участвовали в провокации против меня», - заявил Рашкин.