РИАМО - 18 ноя. В четверг в 12:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция, посвященная старту благотворительного проекта «Добро между строк».

Организаторы проекта - федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город», благотворительный фонд «Нужна помощь», соцмедиа «Такие дела» и агентство Nectarin.

В мероприятии примут участие:

- Елена Абрамова, руководитель отдела общественных связей и социальных проектов сети книжных магазинов «Читай-город»;

- Софья Жукова, исполнительный директор благотворительного фонда «Нужна помощь»;

- Михаил Самарский, автор книг для детей, блогер, общественный деятель;

- Алена Хоперскова, шеф-редактор портала «Такие дела»;

- Дмитрий Перцов, креативный директор агентства Nectarin;

- Елена Синаюк, соучредитель центра реабилитации временно бездомных животных «Юна»;

- Дарья Сидельникова, координатор справочной онлайн-службы для онкологических пациентов и их близких «Просто спросить» фонда «Не напрасно»;

- Елизавета Костарева, фандрайзер благотворительного фонда «Подсолнух».

Принять участие в проекте сможет каждый желающий, для этого необходимо купить в розничной сети или интернет-магазине «Читай-город» книгу из тематической подборки (10% от продажи магазин перечислит на благотворительность) или самостоятельно отсканировать QR-код с суперобложки и перечислить на проект любую сумму.

Участники пресс-конференции расскажут:

- в какие сроки будет реализовываться проект;

- по какому принципу составлялась подборка книг;

- на какие цели будут направлены средства;

- каковы задачи проекта.

Для участия в пресс-конференции необходимо аккредитоваться.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Контактное лицо – Мария Дмитриева.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям. При себе просим иметь маску.