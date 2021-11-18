РИАМО - 18 ноя. Специалисты подготовили все 44 московских причала к предстоящей зиме, навигация в мегаполисе завершена, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства города.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, были очищены и промыты все лестницы на причалах, а также гранитное покрытие и ограждения.

Кроме того, на 17 причалах Северного речного вокзала законсервировали гидротехнические систем, досмотровое оборудование и модули, пропускающие горожан на посадку. В течение зимы будет проведена уборка и ремонт.

Кроме того, этим летом прошли гидротехнические работы по очистке 26 причалов и углублении акватории еще 6.

26 судов на воздушной подушке будут следить зимой за безопасностью на водоемах Москвы>>