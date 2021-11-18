РИАМО - 18 ноя. Екатерина Вельмакина из Подмосковья одержала победу на фестивале красоты и талантов «Краса России – 2021». Мероприятие прошло в Сочи, сообщает ТАСС.

17-летняя жительница Ижевска Дарья Ченубытова стала обладательницей звания «Юная краса России», а Дание Шариповой досталось звание первой вице-мисс «Краса России».

Главной победительнице – Екатерине Вельмакиной – вручили корону, изготовленную из серебра с позолотой, также изделие украшено полудрагоценными камнями.

Каждый год корона переходит новой красе от предыдущей победительницы.