РИАМО - 18 ноя. Поезда снова следуют по обоим путям между Бескудниково и Савеловским вокзалом. Ранее составы проходили участок только по одному пути в обе стороны из-за работ на железнодорожной инфраструктуре, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Из-за продления технологического окна поезда на МЦД-1, Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги следовали с задержкой.

В настоящее время работы завершены. Представители столичного Дептранса и МЖД делают все возможное для скорейшего возвращения поездов в график.

Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями и учитывать возможные точечные корректировки при планировании собственного маршрута.